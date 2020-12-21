لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه لأول مرة عبورت غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاجون، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وذكر المصدر الأمريكي أن الغواصة التي تسمى "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخ من طراز "توماهوك".

من جانبه صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية "سانتكوم": "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

وفي السياق ذاته، يأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكينزي، أثناء جولة يجريها في المنطقة إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف من مكان غير محدد في المنطقة "أرى أننا في وضع جيد جدا، وأننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم ان يفعلوا".

وأكد قائد "سانتكوم" أنه زار العاصمة العراقية بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأمريكيي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

وأشار إلى أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأمريكية في قاعدة التنف جنوبا الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

ولم يُعلَن مسبقا عن هذه الجولة، ما يعد إشارة على وجود خشية لدى المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية من أن تقوم إيران بالانتقام للجنرال البارز قاسم سليماني الذي لقي مصرعه في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير 2020.

وتوجد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر الماضي، كما حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي 52" في المنطقة مؤخرا في استعراض للقوة موجه لإيران وحلفائها.