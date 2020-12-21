تركيا تجدد اعتداءاتها بالمدفعية على بلدة «عين عيسى» السورية

جدد جيش الاحتلال التركي، ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاته بالمدفعية على محيط بلدة «عين عيسى» في منطقة «تل أبيض» بمحافظة الرقة السورية، انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر محلية، إن الاعتداءات التركية، أدت إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

سياسيا، قالت السلطات السورية، بشأن قرار الولايات المتحدة باستمرار فرض العقوبات على دمشق، إنه أظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، أعلنت في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستواصل العقوبات على سوريا بموجب قانون «قيصر» والتي طالت أكثر من 90 شخصا وكيانا سوريا.

وأوضحت دمشق،أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة «الخارجية السورية»، أنها مستغربة من بيان نظيرتها الأمريكية، حول الاستمرار في فرض العقوبات على البلاد، وقالت الوزراة السورية، إنه أظهر استخدام الإدارة الأمريكية لغة ومفردات تجافي الحقائق وأصبحت ماركة مسجلة لحالة العداء واشنطن تجاه دمشق.

وأوضح مصدر رسمي في الوزارة السورية، أن على الإدارة الأمريكية إدراك أن العدوان على البلاد في طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين، ومستقبل البلاد حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي، وفقا لوكالة «سانا» السورية.

وأشار المصدر السوري، إلى أن معاناة السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أمريكيا، مضيفا أن الإجراءات القسرية اللا مشروطة والظالمة والتي مست السوريين في حياتهم، وشكلت انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان وترقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة، تستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية.