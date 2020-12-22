قافلة طبية في سيوة و«أم الصغير» أقدم واحة مصرية

نظمت مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية لقريتى المراقي وواحة «أم الصغير» أقدم واحة مصرية، والتى تقع فى عمق الصحراء 300 كيلو جنوب مرسى مطروح، لتكون هذه القافلة هى الثانية لواحة سيوة والقرى التابعة على مدار يومين تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، أمس الاثنين، أعمال القافلة الصحية التى تعمل فى قرية المراقى، وأم الصغير، مشيدا بالدور الذى تقوم به مديرية الصحة في تقديم الخدمات الصحية والتثقيف الصحى بقرى ونجوع مطروح والوصول بالخدمات الطبية لقرى سيوة.

وتفقد «عبدالغنى» عيادات القافلة الطبية بحضور أحمد علي سكرتير مركز ومدينة سيوة، والتى تشمل تخصصات الأطفال والباطنة والنساء والتوليد وغيرها من التخصصات المختلفة، واطمأن على انتظام الخدمة وحجم الإقبال من المواطنين، واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة من التخصصات المتنوعة، وتنفيذ ندوات للتثقيف الصحى من خلال الأطباء والرائدات الريفيات والممرضات.

فى سياق متصل، نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة للعيون بسيوة، أجرت خلالها الكشف على 300 حالة منهم 60 حالة تحتاج إلى عمليات مختلفة و65 حالة تحتاج إلى نظارة، وذلك ضمن سلسلة قوافل تنظيم المؤسسة للكشف على مرضى العيون من أهالي بواحة سيوة ضمن مبادرة «طاقة نور»، وتقديم خدمات توقيع الكشف وتشخيص احتياج النظارات، وتوزيع الأدوية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية بالمجان تماما والإعداد لإجراء العمليات الجراحية قريبا بالمجان أيضا لجميع الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى لحرصها على تقديم الخدمات المختلفة لأهالى مطروح مع تذليل جميع العقبات والتيسير عليهم حتى الوصول إلى أقصى التجمعات الصحراوية، بينما وجه مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير الشكر لمحافظ مطروح لتذليل العقبات للوصول بخدمات القافلة الإنسانية لأقصى المناطق الحدودية غرب مصر للكشف على مرضى العيون، ضمن إستراتيجية المؤسسة التى تستهدف تقديم خدماتها الإنسانية النوعية إلى كل مصرى على أرض مصر بالمجان تماما وبخاصة المناطق، شديدة الإحتياج والمناطق الحدودية والتجمعات البدوية والصحراوية وسكان النجوع والمناطق النائية، ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.