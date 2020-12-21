رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروع تطوير قرية الدير ونجع الفوال
10:52 م | الإثنين 21 ديسمبر 2020
نجع الفوال اسنا
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، ظهر اليوم الاثنين، برفقة مدير المشروعات بالمركز المهندسة فاتن، ومسؤول إدارة الأملاك بالمركز، ومسئول هندسة ري إسنا المهندس محمد حسين، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير نجع الفوال بقرية الدير بإسنا، والذي ينفذ في إطار البروتوكول الموقع من محافظة الأقصر.
ويهدف البروتوكول إلى محاربة الفقر والنهوض بمستوى معيشة سكان نجع الفوال وقرية الدير، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم الجيد وتنمية النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الأكثر احتياجا.
وخلال الجولة تم معاينة قطعة الأرض المقترح إقامة محطة رفع صرف صحي بها، لتخدم أهالي نجع الفوال والعمارات السكنية، وأبدى جميع المسؤولين استعدادهم للتعاون وإنهاء كافة الإجراءات للصالح العام ولخدمة المواطنين.
ومن جانبه، أكد «نصير»، خلال الزيارة، أن مركز ومدينة إسنا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال، من أجل محاربة الفقر والنهوض بالمستوى المعيشي للسكان، وتوفير الحياة الأفضل والمناخ الجيد، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص التعليم الجيد، وتنمية النشاط الاقتصادي.
وخلال الجولة تم تفقد مركز الخدمات بنجع الفوال التابع لقرية الدير، والذي يضم حضانة للأطفال تعمل بنظام تعليم منهج المنتسوري.
كما تم تفقد الأعمال الجارية بإعادة إحياء وإعمار أكثر من 200 منزل بنجع الفوال ويتكون المنزل من هيكل خرساني وأساسات مسلحة مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب، حيث أن أغلب المنازل بالمنطقة غير آمنة ولا تصلح للسكن بما يهدف إلى إقامة سكن آمن وكريم للمواطنين.