رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروع تطوير قرية الدير ونجع الفوال

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، ظهر اليوم الاثنين، برفقة مدير المشروعات بالمركز المهندسة فاتن، ومسؤول إدارة الأملاك بالمركز، ومسئول هندسة ري إسنا المهندس محمد حسين، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير نجع الفوال بقرية الدير بإسنا، والذي ينفذ في إطار البروتوكول الموقع من محافظة الأقصر.

ويهدف البروتوكول إلى محاربة الفقر والنهوض بمستوى معيشة سكان نجع الفوال وقرية الدير، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم الجيد وتنمية النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الأكثر احتياجا.

وخلال الجولة تم معاينة قطعة الأرض المقترح إقامة محطة رفع صرف صحي بها، لتخدم أهالي نجع الفوال والعمارات السكنية، وأبدى جميع المسؤولين استعدادهم للتعاون وإنهاء كافة الإجراءات للصالح العام ولخدمة المواطنين.

ومن جانبه، أكد «نصير»، خلال الزيارة، أن مركز ومدينة إسنا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال، من أجل محاربة الفقر والنهوض بالمستوى المعيشي للسكان، وتوفير الحياة الأفضل والمناخ الجيد، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص التعليم الجيد، وتنمية النشاط الاقتصادي.

وخلال الجولة تم تفقد مركز الخدمات بنجع الفوال التابع لقرية الدير، والذي يضم حضانة للأطفال تعمل بنظام تعليم منهج المنتسوري.

كما تم تفقد الأعمال الجارية بإعادة إحياء وإعمار أكثر من 200 منزل بنجع الفوال ويتكون المنزل من هيكل خرساني وأساسات مسلحة مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب، حيث أن أغلب المنازل بالمنطقة غير آمنة ولا تصلح للسكن بما يهدف إلى إقامة سكن آمن وكريم للمواطنين.