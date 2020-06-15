تموين الاقصر: صرف 34 مليون رغيف بلدي خلال النصف الأول من يونيو

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، صرف سلع تموينية بمبلغ 33.6 مليون جنيه بنسبة 78.1% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة، المستفيدين من مظلة الدعم، كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.56 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأضاف "صلاح"، أنه تم أيضا صرف 34 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية بنسبة صرف يومية بلغت 2.6 مليون رغيف/ يوم، وأيضا تم صرف 2198 طن دقيق بلدي من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم، مشيرا إلى توافر جميع السلع التموينية والمواد الغذائية والخبز وكذلك المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية المقررة للمواطنين.