تعقيم كامل بميناء السخنة والكشف الطبي على العاملين لمواجهة كورونا

قام مسئولو ميناء العين السخنة في السويس، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة العاملين في الميناء، وأجرت شركة مواني دبي، فحوصات طبية للعاملين بالميناء، كما قامت بتوزيع مواد التعقيم والكمامات في كل مكان بالميناء.

وطهرت إدارة شركة مواني دبي كل مكان في الميناء، الحاويات والسيارات والميناء من الداخل والخارج والمباني الإدارية والأوناش والساحات بكامل مساحتها، وكل مكان يجرى التعامل داخله أو يوجد به عمال.

وتوزع إدارة الموانئ يوميا، مهمات السلامة على العاملين بالشركة وبالميناء، ولكل من يتواجد داخل ميناء العين السخنة.

وأشاد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بإجراءات السلامة والتعقيم والتطهير تحدث داخل الميناء، وكل الأماكن في المحافظة، مؤكدا أن من المهم الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف محافظ السويس، «يتم الاهتمام بجميع مواني المحافظة، من أجل مواجهة تفشي أنتشار فيروس كورونا، كما يتم متابعة تنفيذ إجراءات احترازية كاملة داخل جميع الموانئ، وأننا حريصين على سلامة العاملين بالموانئ والمتواجدين داخل كل مواني المحافظة، كما يتم متابعة توفير المعدات الطبية والعلاج بجميع مستشفيات مديرية الصحة بالسويس، ويوجد تنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية داخل المحافظة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين».

وكانت شركة مواني دبي، قامت بالتبرع بمعدات طبية لمديرية الصحة بالسويس، من بينها جهاز تنفس صناعي من أجل المساهمة في مواجهه تفشي فيروس كورونا.

من جانب آخر، قامت المديريات التابعة لمحافظة السويس، بتشديد تنفيذ إجراءات احترازية من خلال الزام الجميع من يعمل بالمديريات ومن يتواجد بها بارتداء الكمامات، كما تم تنفيذ حملات بالشوارع من أجل التأكد من ارتداء المواطنين للكمامات داخل المواصلات العامة داخل جميع احياء بالمحافظة، ومنع الازدحام داخل الأماكن العامة.