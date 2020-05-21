ميناء السخنة "صفر" إصابات كورونا بعد خروج عامل من العزل

سجل ميناء العين السخنة بالسويس "صفر" إصابات بفيروس كورونا، بعد خروج عامل بالميناء من مستشفى العزل وشفائه من فيروس كورونا.

وقامت إدارة شركة موانئ دبي، اليوم، بمواصلة تعقيم الميناء من الداخل والخارج، وتطهير المباني الإدارية والساحات بالميناء والحاويات.

كما قام فريق طبي من إدارة دبي، بأجراء كشف بأجهزة بمبني إدارة الجمارك للاطمئنان علي الموظفين، والمساعدة في توفير الاحتياطات الطبية.

كانت شركة مواني دبي، سلمت اثنين من أجهزة التنفس الصناعي الي مديرية الصحة بالسويس، كما تم المشاركة في تجهيز مبني الحجر الصحي بفندق المدرسة الفندقية.