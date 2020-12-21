حلم دخول الشرطة ينتهي بقتل «ممدوح» على يد أستاذ حقوق مزيف: القصة كاملة

"تعالى هنحل الموضوع عشان تاخد فلوسك" كان هذا آخر اتصال بين المجني عليه «ممدوح»، خريج الحقوق بالمعادي، وأستاذ الحقوق المزيف، مساء الخميس الماضي، قبل اختفاء المجني عليه تماما، ثم العثور على جثته، ملقاة داخل سيارة بجوار أرض فضاء قريبة من منطقة طرة.

تعود البداية إلى تخرج ممدوح أمين، من كلية الحقوق، وبدئه في البحث عن فرصة للالتحاق بسلك القضاء، إلا أن الحظ لما يحالفه، فقرر البدء في مشروع تجاري خاص به، وهو مغسلة بمنطقة حلوان، مسقط رأسه، ووافق والده على منحه مبلغا ليبدأ مشروعه، وبالفعل تسلم منه 150 ألف جنيه.

ومع بدء اختبارات كلية الشرطة، وبينما كان على أحد مقاهي حلوان، التقى مع شخص يعرفه وتحدثا سويا، فأخبره الأخير بأن لديه صديقا يعمل أستاذا بإحدى كليات الحقوق، وقد يساعده في الالتحاق بكلية الشرطة، وتوجها سويا لمقابلته، حيث قدم الأخير نفسه بصفته أستاذا بكلية الحقوق، ونجل شقيق ضابط كبير، وأوهمه بمساعدته على الالتحاق بكلية الشرطة، وحصل منه على 150 ألف جنيه.

ولم يشك «ممدوح» في الشخص الذي منحه أمواله، ليبدأ في إجراءات التقديم للكلية، وبدأ في المتابعة مع أستاذ الحقوق المزيف، الذي كان يوهمه بأنه على اتصال بالضابط، وأن اجتيازه الاختبارات بفضله وبفضل اتصالاته.

ظهور النتيجة:

لكن بعد ظهور نتيجة القبول بكلية الشرطة، مساء الخميس الماضي، اتضح أن المجني عليه لم يُعلن اسمه من بين المقبولين، فبدأ في اتصالات مكثفة بأستاذ الحقوق لمعرفة أسباب عدم قبوله، وطالبه باسترداد أمواله كاملة، إلا أن الأخير أخبره بعدم قدرته على سداد الأموال في الوقت الحالي، وعرض عليه الالتحاق بالعمل في شركة بمرتب عالٍ، وفي حال رفض العرض، سيرد له المبلغ على دفعات.

القتل غدرا:

مرت ساعة على الاتصال الذي جرى بين «ممدوح» والأستاذ المزيف، واتفقا على التقابل بالقرب من منزل المجني عليه بحلوان، ليصحبه إلى مقر الشركة التي وعده بالعمل فيها بمرتب خيالي، وصل المتهم إلى المكان المحدد، واستقل المجني عليه السيارة معه، وبالقرب من أرض فضاء بمنطقة طرة، سدد له طعنات قاتلة من سكين كانت بحوزته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد ارتكاب جريمته الغادرة، هدأ القاتل قليلا داخل السيارة، وعلى الكرسي المجاور له، كان «ممدوح» جثة هامدة دون حراك، فأجرى اتصالا بـ4 آخرين من أصدقائه، يخبرهم بمكان توقفه، وطلب مساعدتهم بسبب نفاد البنزين من السيارة، وطلب من أحدهم إحضار جركن بنزين، وأرسل له موقعه من خلال خاصية تحديد المكان بتطبيق «واتساب».

خفير الأرض الفضاء:

وصل باقي المتهمين الـ4 إلى مكان السيارة، وسلموا جركن البنزين للمتهم الرئيسي، الذي كان ينوي إشعال النيران في السيارة وبداخلها جثة المجني عليه «ممدوح»، وبالتزامن مع ذلك وصل الخفير المكلف بحراسة الأرض الفضاء القريبة من مكان السيارة، وكان يستقل دراجته النارية، واقترب منهم لسؤالهم عن سبب وجودهم في المكان، فهربوا جميعا وتركوا السيارة وبداخلها جثة المجني عليه، حيث أبلغ الخفير عن الواقعة.

وتلقت الشرطة بلاغ الواقعة، وانتقلت إلى هناك، واستمعت لأقوال الخفير الذي أدلى بأوصاف المتهمين، وتحفظت الشرطة على السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أن المجني عليه من منطقة حلوان.

وأعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة لضبط المتهمين، حيث تمكنت من تحديد هويتهم، وأماكن تواجدهم، وتبين أن جميعهم من منطقة حلوان، حتى تمكنت من ضبطهم، وتجري مناقشتهم، قبل عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.