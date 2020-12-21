مستشار سابق بـ«النقد الدولي»: رصد تريليون دولار لمواجهة كورونا

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الكثير من دول العالم، أغلقت مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن عملية الاقتصاد تعني أن النشاط الاقتصادي شبه مغلق، لكن الموظفين يحصلون على أجورهم، وموظفو القطاع الخاص أيضا، يحصلون على أجورهم، ولذلك يجب تغطية نفقات الأجور، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة إلى السيولة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توفيره من سيولة على مستوى العالم خلال الشهور الماضية، ضخت 12 تريليون دولار، في شرايين الاقتصاد العالمي، وتم رصد تريليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.

مصر ترغب في الحصول على سيولة

وأضاف «الفقي»، في لقاء مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن مصر حصلت على جزء من هذه السيولة، من خلال صندوق النقد الدولي وإصدار سندات بالدولار، من خلال وزارة المالية التي طرحت سندات بـ5 مليارات دولار.

سندات خضراء وتمويل عاجل

وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن مصر طرحت سندات خضراء في القطاعات الصديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، وصندوق النقد الدولي عندما أعطى مصر تمويلا عاجلا، بـ2.8 مليار دولار فإن هذا التمويل سيذهب إلى قطاع التعليم والصحة، مشيرا إلى أن هذه التمويلات تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

تريليون دولار لمواجهة كورونا

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رصد تريليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، وصرفوا حتى الآن فقط 10% من هذا المبلغ، والدول منخفضة الدخل والفقيرة، رصد لها 1.5 مليار دولار لكي تستطيع تسديد فوائدها، وأقساطها، وتم مدها لمدة 6 شهور، موضحا أن المشكلة هي الاحتياج للسيولة، ومصر نفس الأمر استطاعت تدبير السيولة عندما احتاجت إلى السيولة.

وأوضح أن مصر دخلت في برنامج للإصلاح الهيكلي، مع صندوق النقد الدولي بتمويل لمدة سنة، وهي السنة المالية 2020/2021 ، بمقدار 5.2 مليار دولار، وفي بداية السنة المالية الحالية تم صرف الشريحة الأولى وهي 2 مليار، ويتبقى لمصر الشريحة الثانية وهي 3.2 مليار دولار، وسوف تُصرف على شريحتين، ولكن بعد مراجعات ستتم كل 6 شهور، مشيرا إلى حصول مصر على توصية بالإجماع من أجل الحصول على القرض.