«معيط»: أزمة كورونا أهم أسباب لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السبب وراء لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة، يرجع إلى أن قبل فيروس كورونا المستجد، كانت مصر وصلت بالسياحة إلى وضع جيد جدا، يُدخل إلينا عملة صعبة بمقدار 13 مليار دولار تقريبا، كما كان حجم التصدير في زيادة مستمرة، فكان هناك توقعات، بأن يصل هذا الرقم إلى حوالي 29 او 30 مليار دولار، بالإضافة إلى ما كانت تحققه قناة السويس، والذي يقترب إلى 6 مليارات دولار، وتحويلات المصريين من الخارج، كانت تمدنا بحوالي 26 أو 27 مليار دولار، وقيس على ذلك، موارد أخرى.

وزير المالية: لولا كورونا لكان الاقتصاد المصري في وضغ مختلف الآن

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، «فجأة ليس هناك سياحة، ولا صادرات بسبب غلق المحلات في معظم دول العالم، إلى جانب تأثر التجارة العالمية، وبطبع أثر ذلك على دخل قناة السويس، وفجأة الدنيا اتكعبلت في كل دول العالم، وفي دول الخليج، فطبيعي تحويلات المصرين قلت، ونتيجة كل ذلك الإيراد بتاعك في هذه الظروف انخفض، فهل هتقعد أيدك على خدك، لاء طبعا، أنت بتدير أزمة وأزمة تطحن دول، وأنت النهاردة عندك شق له احتياجات ومتطلبات، فكان لابد من التحرك وأشوف النقص المؤقت، نتيجة لظروف كورونا، هنعوضه أزاي، فتحركت واتكملت مع صندوق النقد الدولي، وطرحت سندات دولية، علشان ده نقص لظروف مؤقتة، وكل العالم يدرك ان مصر في وضع إقتصادي لولا كورونا، لكانت بمكانة أخرى».

وزير المالية: مكنشي ينفع نحط إيدينا على خدنا

وتابع وزير المالية: «الدليل على هذا الكلام، أنه كان معنا موافقة من مجلس النواب ومجلس الوزراء، بأن نطرح سندات داخل وخارج مصر، وكان معانا السنة الماضية 7 مليار دولار، ولما نزلنا في نوفمبر قولنا مش محتاجين الـ7 مليارات دولار، أحنا لوجودنا بس في الأسواق الدولية هناخد 2 مليار دولار، لكن لما جيت الأزمة نزلنا وخدنا الـ5 مليارات دولار، المكملة الـ7 مليارات دولار، التي كان قد وافق عليهم مجلس الوزراء، فإذا أنت دائما لديك القدرة لإدارة الأخطار، فأنت مش عارف بكره في ايه، لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها، ومتحطيش أيدك على خدك وتقول هي دي الظروف وهعمل أيه، لاء أنت شغلتك أنك تتعامل مع الأخطار اللي بتقابله كل يوم وتديرها لأحسن حاجة لصالح بلدك».

https://www.youtube.com/watch?v=4A8Nl_N3sWs&fbclid=IwAR2YGremLxFCOskJ0JIF0L8OgzDLvPFi908eL5heeZBk65VSPOjNBKB_bQk