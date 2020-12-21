حلمي بكر يطالب بالقبض على «حموبيكا»: كان صبي جزار بينضف كرشة

شن الموسيقار حلمي بكر، هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات «حموبيكا»، بعد اعتزام الأخير اكتشاف أصوات غنائية جديدة وتقديمها للجمهور، خلال الأيام القليلة المُقبلة، قائلًا «الفن بين أيدي جهلاء وصبي جزار ومكوجي».

وأعرب حلمي بكر، لـ«الوطن»، عن دهشته من جرأة وثقة حمو بيكا باكتشاف مواهب غنائية، ساخرًا بقوله، «هو اللي هيكتشف أصوات جديدة؟ يبقى هو اكتشف البترول في صحراء سيناء»، متابعًا: «إزاي شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة أن يكتشف مواهب في الغناء».

وطالب حلمي بكر بضرورة القبض على حمو بيكا، في أقرب وقت، كونه يُفسد الذوق العام، وكذلك يُسيء للفن المصري، قائلًا: «ده صبي جزار كان بينضف كرشة.. فين العالم والثقافة».

وكان حمو بيكا قد شن هجومًا عنيفًا على المطرب الشاب عمر كمال، زاعمًا بأنه «صاحب الفضل عليه»، وهو أول من منحه الشهرة، مؤكدًا أن الأخير هاتفه نهاية العام الماضي، وناشده أن يتعاونا سويًا كمحاولة من الدعم والتشجيع والوصول إلى أكبر قدر من الجمهور، ليُقدما بعدها أكثر من أغنية، والتي تجاوزت كل منها 100 مليون مُشاهدة عبر «يوتيوب» لعل أبرزها «شمس المجرة».

وقال حمو بيكا في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه يعمل حاليًا على اكتشاف مواهب غنائية جديدة، يراها أفضل من عمر كمال، موجهًا رسالة لـ عمر كمال، بقوله: «أوعدك النسخة التانية منك جاية قريب أوي، وصوته أحسن من صوتك بكتير، وبعمل معاه دلوقتي 3 أو4 مهرجانات وهخليه يغني مهرجان مساء النقص وانتظر عمر كمال الجزء الثاني».

يذكر أن حمو بيكا، قد انتهى أمس من تصوير فيديو كليب جديد، «وسع للبطل»، بالتعاون مع شابة تُدعى سمر، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، وهي من تأليف إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي وستايلست فريد عادل وميكب فهمي ومدير التصوير فيرونا.