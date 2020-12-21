انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين.. مازال سقوط الشهداء مستمرا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم واعتداءاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه الانتهاكات، أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين وأضرار في ممتلكات الفلسطينيين.

ومساء اليوم، أطلق جنود الاحتلال، النار باتجاه شاب فلسطيني في «باب حطة» في القدس القديمة ما ادى الى استشهاده على الفور، فيما أكد الاعلام الإسرائيلي، إصابة احد عناصر شرطة الاحتلال بجروح طفيفة.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، ان فلسطينيا حاول اطلاق النار على عناصر الشرطة على بوابات «المسجد الاقصى المبارك»، فيما أطلق الجنود الرصاص باتجاه.

وأشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية، إلى أن الفلسطيني يقطن في قباطية بجنين.

وأوضح شهود عيان لوكالة «معا» الفلسطينية، انهم سمعوا اطلاق الرصاص، فيما انتشرت القوات الإسرائيلية داخل الأقصى وعلى أبوابه من الجهة الخارجية والداخلية، واغلقوا ابوابه.

ولاحقت قوات الاحتلال الفلسطينيين المتواجدين في الساحات، واعتدت عليهم بالضرب وأخضعتهم للتفتيش، كما انتشرت القوات الامنية الإسرائيلية، على أبواب «البلدة القديمة»، ووضعت السواتر الحديدية ومنعت دخول او الخروج منها.

وفي سياق الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، هددت شركة «جيحون» الاسرائيلية بقطع المياه عن الأحياء العربية خلف جدار الضم والتوسع شرق القدس في حال لم يتم توقيع اتفاق جديد مع وزارة المالية في نهاية العام.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية، آفي بالشنيكوف، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي، رئيس بلدية القدس، إن خسائر الشركة بسبب عدم السداد تقدر بنحو 24.5 مليون شيقل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «رام الله» تواصل العمل مع الدول والمنظمات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب في القدس الشرقية، خاصة التهديد الوشيك لتهجير عائلات فلسطينية قسراً من عدة أحياء فلسطينية وتحديداً في حي الشيح جراح، وبطن الهوا في سلوان، ووادي الجوز.

وأوضح المالكي، في بيان، أن وزارته، خاطبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسوده، وزودتها بمعلومات توثق الانتهاكات التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية المقدسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»

وقررت الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد أشتية، اليوم، اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين على مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مركز مدينة القدس. وقال اشتية، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي «البرلمان» بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية جريمة حرب تضاف إلى ملف الجنايات الدولية.

ورحب المسؤول الفلسطيني، بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، الذي أكد على قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334، وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وأن فلسطين قضية العرب المركزية.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية، إن الحوافز التي وعدت بها الدول العربية مقابل السلام مع إسرائيل ترفض من قبل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أو الكونجرس ما سيعرض اتفاقيات السلام للخطر.

من جانبه، أشار جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وصهره، فور وصوله إلى إسرائيل، إنه يجب كتابة فصول جديدة وليس التمسك بأفكار قديمة وبالية على مسار اليلام والتسوية بين إسرائيل والعرب.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المزيد من الدول العربية ستستمر بالسلام، وسيلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، غدا العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأودع مستوطن إسرائيل، اليوم، السجن تنفيذا لحكم قضائي بسجنه 10 أشهر أثر إدانته بالمشاركة في قتل «عائلة الدوابشة» حرقا نابلس في عام 2015، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن المستوطن «قاصر» دخل «سجن معسياهو»، مشيرة إلى أنه حكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف منها 32 شهرا قضاها رهن الاعتقال، ووقع صفقة استئناف وإقرار بالجريمة قبل نحو 5 أشهر، وتم خفض الحكم إلى 10 أشهر فقط.