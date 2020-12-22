مشهد لن ينساه أهل قنا: ذبيح يطارد قاتليه بسوق الماشية لـ5 دقائق

مشهد لا يمكن لأحد أن ينساه، سواء من كانوا في موقع الحدث من مزارعين وتجار مواشي، أو من شاهدوه على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال فيديو قصير، إذ قد تكون هذه الجريمة من أبشع جرائم الثأر خلال العشرين عاما الماضية، حيث قام شقيقان بذبح عامل، بسبب خصومة ثأرية بينهما، في أكبر سوق مواشي بمحافظة قنا، بقرية الأشراف البحرية أو ما يطلق عليه «سوق الغوصة» أو «الأحد».

ورغم أن كل أفراد العائلات التي لديهم خصومة ثأرية، يكونوا حريصون كل الحرص، ويتبعون كل الاحتياطات عند التنقل في أي مكان، ولكن هناك حكمة يتداولها الجميع في الصعيد وهي «اللي قصدك غلبك»، وهذا ما حدث مع هاني عبدالفتاح أبوالمجد، عامل من قرية فاو بحري، الذي توجه إلى سوق الغوصة وبيده إحدى المواشي عقب صلاة الفجر، وبعد بيعها لأحد التجار، واستلام أمواله، جلس ليشرب كوبا من الشاي في إحدى نصبات الشاي في السوق، لكنه لم يكن يعلم أنه الكوب الأخير له.

وفي مشهد يشبه قيام جزار من النيل من ذبيحته في سلخانة، باغته الشقيقان، حيث كبله أحدهم وأمسك به من الوسط، والثاني مرر على رقبته السكين وسالت الدماء التي تناثرت حول المكان الذي كان يجلس فيه، ولاذا الجناة بالفرار حيث كانت تنتظرهما سيارة خارج السوق، ولكن المجني عليه أمسك بلفافته وربطها حول رقبته على جرحه، وهرول ورائهم ولكن روحه خرجت على بوابة السوق.

هذا المشهد في ذلك الوقت، أثار الذعر في السوق، الذي انفض خلال لحظات، من هول الحادث الذي يعتبر من أبشع الجرائم الثأرية، وبعدها أعلنت مديرية أمن قنا الطوارئ ومباحث مركز دشنا، للتوصل للجناة وتم ضبط الشقيقين ووالدهما المحرض وتقديمهم للعدالة.

واليوم أسدلت محكمة جنايات قنا، الستار على القضية بإحالة اوراق شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بقتل عامل أخذا بالثأر، وتحديد جلسة دور يناير للنطق بالحكم، وإصدار الحكم على والدهما المتهم الثالث.