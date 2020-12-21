وزير التعليم: اليوم الأول لرفع الغياب كان الأكثر حضورا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الأول لتطبيق مسألة رفع الغياب من المدارس، كان أكثر يوما مزدحما في الفصل الدراسي كله، موضحا: «الغريب أن اليوم هو أكبر نسبة حضور في السنة كلها، ودي حاجة غريبة جدا، والناس اللي عايزة تودي عيالها المدرسة غالبية كاسحة، وده يؤكد أن الأصوات المعرقلة لها أهداف أخرى، ومعظم مديري المديريات بيقولوا ياريتكم كنتوا رفعتوا الغياب من شهر علشان العيال تيجي».

استكمال الدراسة والامتحانات

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الإثنين: «اللي يقول صحته أهم من التعليم يعمله على أولاده هو.. ونحن تركنا له الفرصة، والدراسة لازم تستكمل في المدرسة أو ذاتيا لأن هناك لجان وامتحانات في المدرسة مش في البيت».

القرار في مصلحة الأطفال

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «هذا القرار عادل، ولو سبنا القرار لأولياء الأمور هياخدوا القرار اللي في مصلحة أولادهم، والأمور ماشية كويس، والدراسة ماشية مفيش تعطيل، ولما قولنا الامتحانات في 10 يناير بدلا من 23 يناير، كنا نهدف لإتاحة فترة أكبر للامتحانات، وكل مدير مديرية عليه أن يجدول الامتحانات في الفترة من 10 يناير إلى 5 فبراير»

من يرغبون في الإغلاق

وشدد على أن كلمات مثل إغلاق، أو حذف، أو تعليق أو إلغاء امتحانات غير واردة على الإطلاق، والدراسة مستمرة كما هي، ولكن استجابة لقلق أولياء الأمور، سوف يتركون الاخيتار لأولياء الأمور لمن يرغب في استكمال العام الدراسي من المدرسة، ومن يرغب في التعلم الذاتي بالمنزل، فهذا اختياره وهذا من أجل إغلاق الـ«هاشتاجات» الخاصة بأن الصحة أفضل من التعليم، ومن يرغب في تطبيق هذا الشعار يطبقه على أولاده ونفسه، وليس على الدولة.