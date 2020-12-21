بعد مشاركته في تحدي محسود.. عمرو دياب لـ جسار: الله يا وائل إحساس عالي

أثنى الفنان الكبير عمرو دياب، على أداء المطرب اللبناني وائل جسار، بعد غنائه أغنيته «محسود»، ضمن أغنيات ألبومه المقبل «يا أنا يا لأ»، المقرر طرحه بعد أيام قليلة، عبر المنصات الإلكترونية وقناة يوتيوب.

وكتب الهضبة على حسابه الشخصي بتويتر معلقًا على فيديو غناء وائل جسار: «الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة».

الله الله ياوائل احساس عالي وعظمه كالعاده https://t.co/zdfJrqmzME — Amr Diab (@amrdiab) December 21, 2020

كان عمرو دياب والملحن خالد عز والشاعر تركي آل الشيخ قد اطلقوا هاشتاج مسابقة اغنية محسود لكي يقدموا الجمهور والفنانين باصواتهم وشارك فيها نخبة من النجوم امثال رامي صبري ورامي جمال ومحمد رشاد واحمد فهمي واوس اوس

«محسود» كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم «يا أنا يا لأ» الذي سيتضمن 14 أغنية جديدة.

ألبوم عمرو دياب الجديد، يشارك فيه كوكبة من نجوم الشعر والتلحين والتوزيع فى مصر، أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وبهاء الدين محمد وأحمد المالكي وخالد تاج الدين ومحمد يحيى وخالد عز وعادل حقي وأسامة الهندي.

كان دياب قد أعلن طرح الألبوم رسميا فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أن تطرح بشكل متتال الأغنية تلو الأخرى، وحتى الآن طرح دياب، برومو أغنيتين من أغنيات الألبوم، وهما يا أنا يا لأ، والثانية محسود، التي ستكون إعلان إحدى شركات الاتصالات المصرية، والألبوم الجديد من إنتاج شركة ناي.