حلمي عبد الباقي: «علي جثتي حمو بيكا يبقى عضو في نقابة الموسيقيين»

أكد الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لن يُصبح عضوًا نقابيًا في يومٍ ما، قائلًا: «يبقى زميل لي؟.. على جثتي يكون عضو في النقابة».

وقال حلمي عبد الباقي، لـ«الوطن» إنّ حمو بيكا لن ينجح في الاختبارات الخاصة بالعضوية، موضحًا: «دخل قبل كده وسقط، ولو دخل 300 ألف مرة مش هينجح برضه، لأنه مش مغني أصلًا، وهو عارف بكده.. ده طلع على الساحة بأغاني سافلة ومبتذلة.. زي أمك صاحبتي وغيره».

وطالب عضو مجلس نقابة «الموسيقيين»، حمو بيكا، بحذف هذه الأغاني من موقع «يوتيوب»، مبررًا ذلك بقوله: «لازم يمسح الأغاني دي عشان ميبقاش تاريخه مليان قذارة».

وأكد حلمي عبد الباقي، أنه سوف يعتزل العمل النقابي، حال حصول حمو بيكا على عضوية، موضحًا أن تصالحه مع الفنان هاني شاكر كان في إطار إنساني فقط، لكنه ليس له علاقة بتقنين أوضاعه مع «الموسيقيين»، قائلًا: «الكلام ده هيحصل نهائي، حتى لو أنا لوحدي اللي هعترض في المجلس».

وأوضح حلمي عبد الباقي، أن حمو بيكا، لن يحصل على تصاريح مؤقتة بشأن إحياء حفلات، إذ أنه سيُمارس نشاطه الغنائي بشكلٍ غير قانوني.

وفي سياق آخر، أوضح علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، موقف النقابة من غناء حمو بيكا في الحفلات عقب صلحه مع النقيب هاني شاكر.

وقال المستشار القانوني في تصريحاته لـ«et بالعربي»، إن موقف النقابة واضح ولن يتغير في هذا الشأن، خاصة أن بيكا لم يكن عضوًا في النقابة من قبل، كما أنه ليس عضوًا الآن لذلك لا يمكنه إحياء الحفلات.

وأضاف علاء عامر: «حمو بيكا جه من فترة حاول التواصل والاعتذار المستمر للنقيب ومجلس الإدارة، وحدث اتصالات من الأسرة ومنه»، موضحًا أن «النقيب طيب، وأشفق عليه، وسيتم التنازل عن القضية بشكل رسمي في الأيام المقبلة».