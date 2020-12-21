علماء بريطانيون: الأطفال معرضون للإصابة بسلالة كورونا الجديدة

قال علماء بريطانيون، اليوم، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي انتشرت بسرعة في البلاد، حملت طفرات قد تعني أن الأطفال معرضون للإصابة به مثل البالغين، على عكس السلالات السابقة من الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضح علماء من مجموعة استشارية تابعة للحكومة البريطانية، في إحاطة صحفية حول أحدث النتائج، أنه سرعان ما أصبحت السلالة متفشية في جنوبي البلاد، ويمكن أن تفعل الشيء نفسه قريبا في جميع أنحاء بريطانيا.

من جانبه، أضاف أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في «جامعة أكسفورد»، رئيس المجموعة، بيتر هوربي، أن المجموعة لديها ثقة عالية في أن هذه السلالة لديها قدرة أفضل في الانتقال من السلالات الأخرى الموجودة حاليا في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدوره، أشار أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية «لندن الإمبراطورية»، عضو المجموعة نيل فيرجسون، إلى ان هناك إشارات إلى أن السلالة الجديدة لديها ميلا أكبر لإصابة الأطفال.

وأوضح فيرجسون، أنه لم يتم التثبت أي نوع من الأسباب وراء ذلك، لكن يمكن رؤية البيانات، مشيرا إلى الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات لمشاهدة كيفية تصرف (لسلالة في المستقبل.

وفي سياق متصل، قالت عضو المجموعة، الأستاذة المتخصصة في علم الفيروسات في كلية لندن يندي باركلي، إنه من بين الطفرات في سلالة كورونا الجديدة تغييرات في طريقة دخوله إلى الخلايا البشرية.

وأضافت باركلي، أن ذلك قد يعني أن الأطفال، ربما، معرضون بنفس القدر للإصابة مثل البالغين، وتابعت عضو المجموعة الاستشارية قائلة، إنه نظرا لأنماط الاختلاط الخاصة بهم، من المتوقع أن رؤية المزيد من الأطفال يصابون بالفيروس.