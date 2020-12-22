هاني شاكر: عيد ميلادي نفس يوم زواجي.. ومحمد منير في فترة نقاهة

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه يحتفل بعيد ميلاده من خلال تواجد أبنائه وأسرته معه ويخرج مع أصدقائه المقربين لقضاء عيد الميلاد معهم وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قلل من تواجد أعداد كثيرة.

وأوضح شاكر أن عيد ميلاده يوافق نفس يوم زواجه من زوجته نهلة ويحتفلان معا بمناسبتين في يوم واحد، كما أن أول حفلة أقامها مع الفنانة فايزة أحمد كان يوم عيد ميلاده في 21 ديسمبر منذ عدة عقود وهو لا ينسى هذه الذكرى، مبينا أن ظهور على المسرح شهد مشكلة لضرورة استئذانه من مدير الأمن لكي يسمح له بالصعود للغناء على المسرح.

وتابع: «قولت لماما لو مغنتش النهارده مش هغني تاني خالص وهتشاءم بعيد ميلادي بس الحمدلله طلعت وغنيت وكانت الحفلة بعد الساعة واحد واستئذنوا اطلع بعد واحدة لمدة 20 دقيقة وكانت انطلاقتي الحقيقية».

كفاية مهرجانات وإسفاف

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، «أتمنى من جمهورنا العريض في كل مكان نعود للكلمة الحلوة واللحن الحلوة ونربى أولادنا على الكلام الحلو واللحن الحلو وكفاية مهرجانات وكلام إسفاف كتير ولادنا يستاهلوا نحافظ عليهم، بدعوا إن السنة الجديدة نرتقي بالذوق العام ونرتقي بطريقة سماعنا بالأغاني».

شاكر: كنا حريصين على عدم إيذاء بيكا

وتابع: «أنا ومجلس النقابة كنا حريصين على عدم إيذاء حمو بيكا وعفا الله عما سلف وربنا هيكتبلنا كلنا ثواب وده درس له ولأي حد يفكر يتطاول وتكلم عن الناس بما ليس فيهم واحنا في بلد قانون وبنحترم القانون، وأولا وأخيرا احنا سامحنا وربنا يحفظنا جميعا ويوفقنا جميعا، عمر كمال كان عضو منتسب من نقابة الموسيقيين وكذلك حسن شاكوس نجح ودورنا احتواء المواهب وتوجيهم التوجيه الصحيح والناس بتحبهم وده مسئولية في رقبتهم بدل ما يقلدوهم في مخدرات وحشيش والكلام اللي اتقال في أغنية بنت الجيران ولازم يعرفوا أن الفنان دوره مهم ودور قيادي وتعليمي وممكن تنجح بشكل أكثر احترام وقيمة فينة، ربنا يشفي منير هو كويس ورجع البيت بعد إرهاقه وهو بيخلص شريطه الجديد وهو بياخد فترة نقاهة ويرجع لجمهوره اللي بيحبه».