حلمي بكر يسخر من تصالح هاني شاكر وحمو بيكا: بكرة تخلفوا أغاني صغيرة

استنكر الموسيقار حلمي بكر، قبول الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اعتذار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المُقدمة ضده، مازحًا بقوله: «مبروك.. بكرة هيخلفوا أغاني صغيرة».

وقال بكر، في تصريح لـ«الوطن»، إنه لم يستبعد اقتحام حمو بيكا، مقر نقابة الموسيقيين، مجددًا، حال وقوع أي أزمة بينه وبين أعضاء مجلس النقابة، متابعاً: «الحالة الغنائية في مصر صارت دون المستوى، ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى».

وأضاف: «الأمر مبقاش غناء دلوقتي.. هو بقت ضحك وباتون ساليه.. مين يقول إيفيه ويضحك الناس أكثر.. الضحك على الدقون هيبقى للركب»، مؤكدًا أن تصالح هاني شاكر مع حمو بيكا، ستظهر تداعياته في المستقبل القريب، بشكل يضر حال الغناء.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن المغني الشعبي حمو بيكا، اعتدى على أعضاء نقابة الموسيقيين بالقول، وهدد بالاعتداء عليهم، ما دفع الشئون القانونية، لاتخاذ موقف قانوني للدفاع عن هيبة القانون، لأنه لا يجب أن يتعدى أحد على النقابة، وجرى إصدار حكم ضده بالحبس سنتين، وغرامة 100 ألف جنيه، متابعا «مش هيهون عليا يتحبس لمصلحته الشخصية، ومصلحة أسرته، وهو لسه متجوز جديد، واتفقت مع الشئون القانونية، للتنازل عن القضية، وعفى الله عما سلف، وده درس له ولغيره، وكل واحد يفكر مليون مرة قبل الاعتداء على النقابة، أو يتكلم بكلام مش محترم على النقابة وأعضاء مجلسها»

يرجع الخلاف، إلى اعتداء حمو بيكا على نقيب الموسيقيين هاني شاكر، لفظيا، ما دعا الأخير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي حكمت المحكمة فيها بمعاقبة «بيكا»، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه 200 ألف جنيه وتدخل الفنان الشعبي عمر كمال فى الامر وتم انهاء الخلاف خلال شهر ديسمبر الجاري قبل وقوع مشاجرة بين كمال وبيكا