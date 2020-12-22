«أمن القليوبية» يضبط 10 آلاف طن زيوت محركات مغشوشة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 10 آلاف طن زيوت محركات سيارات مغشوشة بمصنع غير مرخص بقليوب يقوم بتعبئة الزيوت وتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبرى للشركات العالمية.

جرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بورود معلومات سرية بوجود مصنع بدون ترخيص بناحية بلقس دائرة مركز قليوب لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويقوم بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى الشركات المصرية والمحلية المنتجة في ذات المجال خلافا للحقيقة ووضعها على المنتج النهائي له تمهيدا لطرحه بالأسواق العامة.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع المشار إليه وتم ضبط معدات الإنتاج والمواد الخام بإجمالي مضبوطات 10 آلاف طن زيت محركات وزيت كهرباء، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

فيما شهد طريق «الخانكة – السلام» بالقليوبية، حادث اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية أمام مصنع الشريف، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية على الفور.

جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور، يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق «الخانكة – السلام» أمام مصنع الشريف، ومصرع قائد الدراجة النارية.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بدراجة نارية بأرقام «ق ل م» رقم 8237، ومصرع قائدها «هانى أ م أ ح» 38 عاما، والمقيم بقرية الدير التابعة لمركز طوخ.

جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى، وحُرر محضر بالواقعة.