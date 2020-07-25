استجابة لشكاوي صوتك مسموع: إغلاق مصنع منظفات مخالف بالمنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إغلاق مصنع منظفات ومطهرات بنطاق مركز بني مزار، وذلك لإدارته بدون ترخيص، ووجود عده مخالفات بالمصنع، مؤكداً علي المرور الدوري والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للإجراءات الصحية والقانونية الواجب إتباعها في أي منشآة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال استجابة المحافظ لشكوي عبر مبادرة "صوتك مسموع"، تلقتها إداره خدمه المواطنين بالمحافظه إذ تقدم أحد المواطنين بشكوي من وجود مصنعين يعملان بدون ترخيص، بطريق صندفا وطريق شارع السلام، حيث كلف المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بمركز بني مزار بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التموين، لفحص الشكوي والتي تبين وجود عدة مخالفات باحد مصانع المنظفات والمطهرات ، وتم التحفظ علي الكميات الموجودة بالمصنع والمخالفة للقانون.

أوضح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ أنه تبين بالفحص أن المصنع مقام علي أرض زراعية، وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتم ضبط المخالف واحالته للنيابة العسكرية ، كما تم المرور علي المصنع الثاني بطريق شارع السلام وتبين انه مغلق.

وتم تحرير محضر وضبط ١٨٠٠عبوة شكارة ليمون زنة ٥ كيلو جرام، و٥٧٦ شكارة ٩ كيلو جرام، و١٥٠ كرتونة اتش فلاش بإجمالي ١٨٠٠ عبوة، و٧٢٠٠ قطعة صابونة غسيل، و٧٨٠٠ باور كلين منظف، و ٣٨٤٠ عبوة فينيك نص لتر، و٩٦٠٠عبوة ديتول لتر، و٤٦٨٠عبوة داوني واحد لتر، و٢٥٠٠ كيلو ملح، و ٥٠ كيس مواد خام، و ٦٠٠عبوة لايف واحد كيلو، و١٠تانكو٥ لفة استيكر، و١٠٠٠زجاجة فارغة، و٥٠٠ جركن فارغ.