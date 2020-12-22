حمو بيكا يتعاقد مع شركة إنتاج «الكينج وأمير الغناء العربي»

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا التعاقد مع المنتج طارق عبدالله وشركة هاي كواليتي لإنتاج أعمال غنائية وفنية خلال الفترة المقبلة بعد أيام من إنهاء أزمته مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بتنازل الأخير عن القضية المرفوعة ضد «بيكا».

وأعلن بيكا خبر التعاقد عبر صفحته الشخصبة على «فيسبوك» قائلا: «ألف حمد وشكر ليك يا رب، تم التعاقد مع شركة هاي كوالتي، مستر طارق عبدلله، في أقوى تركات في مصر».

هاي كواليتي تعبر إحدى أهم شركات الإنتاج الفني والغنائي فى مصر طيلة فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة وقدمت أهم ألبومات الفنانين أمثال هاني شاكر ومحمد منير وإيهاب توفيق وحمادة هلال وفارس وحميد الشاعري وصاحبة أهم ألبومات المنوعات التى كانت تطرح فى تلك الفترة.

كان الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قال إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لن يُصبح عضوًا نقابيًا في يومٍ ما، قائلًا: «يبقى زميل لي؟.. على جثتي يكون عضو في النقابة».

وقال حلمي عبد الباقي، لـ«الوطن» إنّ حمو بيكا لن ينجح في الاختبارات الخاصة بالعضوية، موضحًا: «دخل قبل كده وسقط، ولو دخل 300 ألف مرة مش هينجح برضه، لأنه مش مغني أصلًا، وهو عارف بكده.. ده طلع على الساحة بأغاني سافلة ومبتذلة».

وطالب عضو مجلس نقابة الموسيقيين حمو بيكا، بحذف هذه الأغاني من موقع «يوتيوب»، مبررًا ذلك بقوله: «لازم يمسح الأغاني دي عشان ميبقاش تاريخه مليان قذارة».

وأكد حلمي عبد الباقي، أنه سوف يعتزل العمل النقابي، حال حصول حمو بيكا على عضوية النقابة، موضحًا أن تصالحه مع الفنان هاني شاكر كان في إطار إنساني فقط، لكنه ليس له علاقة بتقنين أوضاعه مع «الموسيقيين»، قائلًا: «الكلام ده هيحصل نهائي، حتى لو أنا لوحدي اللي هعترض في المجلس».