رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ أسوان دعم الخطط التوسعية

أجرى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة لمحافظة أسوان، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية والتعرف على الخطط التوسعية الجديدة لمستثمري محافظة أسوان، تمهيدًا لتقديم سبل المساندة اللازمة لتنفيذها.

ووفق بيان صادر اليوم، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث بحثا سبل التيسير على مستثمري المحافظة فيما يتعلق بتذليل التحديات أمام مشروعاتهم الاستثمارية القائمة وخططهم التوسعية.

وناقش اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلال المزايا النسبية للمحافظة، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة الاستثمارية الملائمة لها.

واجتمع الجانبان مع عدد من المستثمرين بمحافظة أسوان بحضور عدد من قيادات الهيئة والمحافظة، حيث أكّد رئيس هيئة الاستثمار أنَّ الهدف من اللقاء تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة، وكذلك وضع خططهم التوسعية موضع التنفيذ، وحل أي تحديات قد تواجههم بشكل عاجل وفوري، وتنفيذ المقترحات التي من شأنها النهوض بالاستثمارات بالمحافظة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنَّ هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة كل المشروعات الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية للوقوف على حالة الاستثمار، بها وبحث تقديم سبل الدعم اللازم للمستثمرين، مبينًا أنَّ هيئة الاستثمار تولي اهتماما كبيراً بدعم بيئة الاستثمار بمحافظة أسوان والتروّيج للفرص الاستثمارية المتاحة بها ودعم الأفكار الاستثمارية الواعدة.

بدوره، نوه محافظ أسوان، إلى الدعم الذي توليه المحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج تنموية بالمحافظة في كل القطاعات، مؤكًدًا أهمية استغلال المزايا النسبية والتنافسية بأسوان والتي تشكل عوامل جذب لعدد من الأنشطة الاستثمارية حيث تتوافر بها المقومات السياحية العالمية، والموارد الطبيعية التي تعزز من تنفيذ مشروعات كبرى تخدم الاقتصاد الوطني.