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محمود مسلم

محافظ المنوفية يبحث الفرص المتاحة مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار

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إبراهيم الديهي
04:55 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوفد المرافق له.

تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين لدفع عجلة التنمية وتعظيم سبل الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.

ورحب المحافظ بالمستشار محمد عبدالوهاب على أرض المنوفية، مؤكداً العمل على تسهيل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ مناسب لهم وتشجيعهم على زيادة حجم الإستثمار، بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

وأشاد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالجهود التى يقوم بها محافظ المنوفية منذ توليه حقيبة المحافظة، وسعيه الدائم لإقامة مشروعات إستثمارية جديدة لدفع سبل التنمية ودعم حركة الاستثمار، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بشأن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المناسب للمستثمرين، والتشجيع على زيادة حجم الاستثمارات في كافة المجالات. 

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