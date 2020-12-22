وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير القاهرة الخديوية: اهتموا بمصارف الأمطار

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع قيادات الوزارة وممثلي المكاتب الاستشارية، اليوم، لاستعراض مخططات تطوير وإحياء القاهرة الخديوية، والمقترحات والبدائل، لتطوير المناطق ذات الأولوية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

«الجزار» يطالب بسرعة إعداد دراسة مرورية كاملة وشاملة لمنطقة وسط البلد وبدء تنفيذ أعمال التطوير

وطالب «الجزار»، بسرعة إعداد دراسة مرورية كاملة وشاملة لمنطقة وسط البلد، بالتعاون مع إدارة المرور، لتسهيل حركة تنقل السيارات والمشاة بالشوارع والميادين الرئيسية، ومراعاة ذلك بالمخططات المقترحة للتطوير، وسرعة إعداد اللوحات التنفيذية للمشروعات التي تمّ الانتهاء من تصميمها، للبدء في تنفيذ أعمال التطوير.

وزير الإسكان يشدد على ضرورة تصميم صرف الأمطار عند التخطيط لتطوير شوارع وميادين القاهرة التاريخية

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تصميم صرف الأمطار عند التخطيط لتطوير شوارع وميادين القاهرة التاريخية، واستخدام أفضل الخامات والعناصر والمكونات في أعمال التطوير، وإظهار القاهرة التاريخية بالشكل الذى يليق بها، والذي يعبّر عن تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر.

واستعرض ممثلو المكاتب الاستشارية، مقترح تطوير شارع قصر النيل، والرؤية التخطيطية للتطوير، والمسارات المُقترحة للمشاة والدراجات، والمكونات المقترح استخدامها في أعمال التطوير، وتشمل «أعمدة الإنارة، أماكن الجلوس، أحواض الزهور، سلات المهملات»، ومقترح حل مشكلة المرور العابر، وحل مشكلة انتظار السيارات.

وجرى استعراض مقترح تطوير ميدان طلعت حرب، لتسهيل حركة مرور المشاة والسيارات، والاستغلال الأمثل لكل الفراغات والمساحات المتاحة بالميدان، واستعراض المكونات المختلفة والتي سيتمّ استخدامها في أعمال التطوير، واقتراح استخدام إشارات مرورية للمشاة، واستخدام أنواع محددة من الأشجار، لتكون علامة مميزة لكل شارع من الشوارع المتفرعة من الميدان.

كما قدم ممثلو المكاتب الاستشارية، عرضاً عن مقترح تطوير ميدان الأوبرا، وحديقة الأزبكية التراثية، واستعرضوا البدائل والمقترحات المختلفة لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير القاهرة التاريخية.​