وزير الإسكان يطمئن على جودة محطة تنقية مياه «جبل شيشة»

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته الموسعة بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، لتفقد محطة تنقية مياه جبل شيشة، بطاقة 136 ألف م3 يومياً، وتخدم نحو مليون مواطن، بمحافظة أسوان.

وتجول «الجزار» ومرافقوه، بمكونات المحطة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمحطة، واطمأنوا على جودة المياه المُنتجة، كما تابعوا دفتر العينات، التي يتمّ أخذها بشكل دوري منتظم، للتأكّد من جودة المياه، طبقاً للمواصفات القياسية.

وتفقد وزير الإسكان، الورشة المركزية للصيانة الميكانيكية بالمحطة، وورشة لف المحركات، والخراطة، والتي تقوم بأعمال لف المحركات، وصيانة المعدات على مستوى جميع المحطات بمحافظة أسوان، وذلك بالمجهود الذاتي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، من أجل إطالة عمر الطلمبات والمحركات، وتقليل النفقات.

كذلك تفقد وزير القوى العاملة، قاعات التدريب بالمحطة، لتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، واستمع إلى شرح عن منظومة التدريب للعاملين، متوجهاً برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالشركة للعمل المخلص والدؤوب لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمواطني محافظة أسوان، وحثهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.