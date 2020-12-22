«منتجي السيارات»: أصحاب «الملاكي» غير ملزمين بالتخريد حتى الآن

كشف خالد سعد، أمين عام رابطة منتجي السيارات، أن الحكومة لم تخاطب مصانع السيارات العاملة في مصر، بشأن موقف السيارات الملاكي داخل منظومة استبدال السيارات القديمة حتى الآن.

سعد: التخريد إلزامي لسيارات الأجرة والميكروباص

وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أصحاب السيارات الملاكي التي مر على سنة موديل إنتاجها 20 عاما «غير ملزمين» باستبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، موضحا أنه «حتى الآن لا توجد تعليمات جديدة بشأن موقف الملاكي في المنظومة».

وأكد أمين عام رابطة منتجي السيارات، أن أصحاب السيارات الأجرة سيكونوا ملزمين باستبدال سياراتهم القديمة، ولن يسمح بترخيص سياراتهم القديمة، مضيفا: «حتى الآن غير واضح موقف الملاكي، ولا يوجد قرار أو قانون رسمي بشأنه».

وأشار خالد سعد إلى أن منظومة استبدال السيارات القديمة التي تطبقها الحكومة، تستهدف في المقام الأول سيارات الميكروباص والتاكسي، والسيارات التجارية بشكل عام، باعتبارها تستهلك كميات أكبر من البنزين والسولار.

ولفت «سعد» إلى أن الحكومة تركز على هذه النوعية من السيارات، من أجل ترشيد الدعم الذي تقدمه على بعض المنتجات البترولية، في ظل استيراد مصر نحو 30% من تلك المنتجات حاليا، مؤكدا أن أحد أهداف الخطة تقليل نسبة التلوث وانبعاثات الكربون، بجانب دعم الإنتاج المحلي وتحريك السوق.

وأوضح أمين عام الرابطة، أن شركات السيارات تعقد اجتماعات بصفة مباشرة مع وزيرة التجارة والصناعة، آخرها عقد منذ أسبوع لبحث تفاصيل وآليات تنفيذ المنظومة الجديدة.

وتستهدف الحكومة تطبيق برنامج إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وهو البرنامج الذي سيعلن عن تفاصيله وآليات تنفيذه في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، من خلال معرض تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة البنوك والجهات المعنية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فإن البرنامج الذي يركز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيبدأ تنفيذه بـ70 ألف سيارة، تعدت الـ20 عاما، تنقسم إلى 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، على أن تحول بعد ذلك 180 ألف سيارة عبر مرحلتين لاحقتين، ليصل العدد الإجمالي للسيارات المستهدف إحلالها في المرحلة الأولى من البرنامج إلى 250 ألف.