طريقة سداد أقساط إحلال السيارات القديمة بعد توجيه الرئيس بمنح حافز

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمس، بضرورة منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

ووجه أيضا بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية التقسيط لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين في مشروع "أحلال السيارات القديمة"، وفق مداخلة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين القباج، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، كالتالي:

كيفية سداد أقساط مشروع "إحلال السيارات القديمة"

- يستهدف مشروع "إحلال السيارات" 250 ألف سيارة، على أن تكون البداية بتحويل 70 ألف فقط، من بينهم 55 ألف سيارة ملاكي و15 ألف سيارة أجرة.

- تستهدف المرحلة الأولى من مشروع "إحلال السيارات" سيارات التجميع المحلي، ثم تستهدف المرحلة الثانية الشركات العالمية بعد الاتفاق معها للعمل في المشروع.

- يقدم مشروع "إحلال السيارات" حافز مغري للإحلال وبرامج تمويلية مخفضة باقل من 5%.

- تصل فترة سداد أقساط مشروع "إحلال السيارات القديمة" فترة سداد لـ 10 سنوات للمواطن الراغب في إحلال سيارته القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

- ويوفر مشروع "إحلال السيارات القديمة" العديد من الخيارات المتعددة من السيارات تصل لـ8 أنواع.

- يتم الإعلان عن التفاصيل خلال معرض في يناير حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم عرض نماذج للسيارات وعروض من شركات البترول.

- يبدأ القسط من 1500 جنيه ويتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن، وتصل مدة السداد إلى 10 سنوات.

- يتسلم المواطن الراغب في تحويل سياراته لتعمل بالغاز الطبيعي في مدة زمنية لا تتخطى 10 أيام.