عبدالغفار يهنئ فاطمة الرزاز على تعيينها نائبا لرئيس «الدستورية العليا»

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، وذلك لتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 695 لسنة 2020 بتعيين 3 أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعرب «عبدالغفار»، في بيان صادر اليوم، عن سعادته لاختيار الدكتورة فاطمة الرزاز لهذا المنصب، الذي جاء بسبب جهودها المستمرة في خدمة التعليم، متمنيًا لها خالص النجاح والتوفيق في أداء مهامها بما يدعم ويحقق مصلحة المواطنين وخدمة الوطن.

وأكّد وزير التعليم العالي، أنَّ الدكتورة فاطمة الرزاز تعد أول سيدة يتمّ اختيارها لعضوية المحكمة منذ عام 2012، مما يدل على تميزها وقدرتها على العطاء في منصبها الجديد.