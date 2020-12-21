وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات التعليمية بجامعة بني سويف

قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، بزيارة لجامعة النهضة الخاصة ببني سويف، يرافقه فيها الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية للوزير بكلية العلاج الطبيعي ومعامل الكيمياء الحيوية والكيمياء الميكانيكية وصالات الجيم بالكلية، وكلية طب الأسنان بجامعة النهضة والعيادات الخارجية بالكلية والاطمئنان على سير العمل داخلها وتلقي المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

كما قام الوزير بزيارة المعهد العالي العلوم الإدارية ببني سويف وتفقد الإنشاءات داخل المعهد وقاعات التدريس، مشيدًا بالجهود المبذولة ومستوى التجهيزات بالمعهد.

تأتي جولة الوزير على هامش زيارته، صباح اليوم، لمحافظة بني سويف والتي شهدت افتتاح مجموعة من المشروعات التعليمية بجامعة بني سويف وكذلك المشاركة في احتفالية الجامعة التكنولوجية ببني سويف وافتتاح المعامل الكورية بالجامعة.