نقيب الفلاحين: زيادة المساحات المنزرعة سبب تدني أسعار البطاطس

ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الحكومة بضروة اتخاذ قرارات لإخراج الفلاحين من أزمة البطاطس، مؤكداً أن انهيار أسعار البطاطس يهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.

سعر البطاطس الآن أقل من 50% عن سعر التكلفة

وأوضح أبوصدام، أن أهم الأسباب التي أدت إلي تدني أسعار البطاطس حتى وصل كيلو البطاطس لـ70 قرش على رأس الغيط بأقل من 50% عن سعر التكلفة هو زيادة المساحة المزروعة هذا العام عن الحاجة المحلية وعقود التصدير، فزادت المساحة المنزرعة من البطاطس في العروات الثلاث «الشتوي والصيفي والنيلي» عن 400 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 11 طن للفدان الواحد، فيما انخفضت الكميات المصدرة عن العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

وطالب أبوصدام الحكومه بالوقوف بجانب مزارعي البطاطس للحد من أثر الخسائر التي يتعرضون لها جراء انهيار الأسعار، وللحفاظ على استمرار زراعة هذا المحصول الاستيراتيجي وتوعية المستهلكين بمدى أهمية وقيمة ثمار البطاطس الغذائية.

تطبيق قانون الزراعات التعاقدية

وشدد على ضرورة التوسع في إنشاء ثلاجات حكومية لتخزين البطاطس حال توفرها، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لمنع تكرر أزمات ارتفاع وانخفاض الأسعار، وإنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتعويض الفلاحين حال تعرضهم لخسائر فادحة وصرف منحة عاجله كدعم من الدولة لمزارعي البطاطس، والتوسع في إنشاء مصانع الشيبسي بالقرب من أماكن زراعة البطاطس، والحفاظ على أسواق مصر الخارجبه للبطاطس والعمل على فتح أسواق جديدة.