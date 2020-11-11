"كورونا" تصيب البطاطس بهبوط الأسعار وتخذل مزارعي المنيا

مازالت تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها علي جميع مناحي الحياة في المنيا، بما فيها قطاع الزراعه، وأرجع المزارعون سبب تدني وهبوط أسعار محصول البطاطس مع بدء عمليات الحصاد، إلي استمرار الجائحة التي أدت إلي تراجع كميات الطلب علي المحصول، ونتج عن ذلك تدهور الأسعار داخل محافظة المنيا التي تصل المساحة المنزرعه بها لنحو 60 ألف فدان.

وقال سراج عطية، أحد تجار البطاطس بقرية البرجاية، أشهر قري المحافظة إنتاجا للبطاطس، إن تدني أسعار المحصول في الأيام الأولي من بدء الحصاد يعود إلى 3 أسباب رئيسية أولها، تداعيات أزمة كورونا التي ضربت الأسواق المحلية والعالمية، وأثرت علي المطاعم والمصانع، خلال الفترة الماضية، إضافة إلي إغراق السوق المحلي بتقاوي مستوردة، بلغت 158 ألف طن بدلا من 110 آلاف طن، والأحوال الجوية التي آثرت علي إنتاجية المحصول.

وأضاف عبد الفتاح كفافي، مزارع، أن إنتاجية محصول البطاطس ضئيلة في جميع أصنافه هذا العام، بسبب التغيرات المناخية التي أثرت علي الأرض، وأضعفت العروه الشتوية، إضافة إلي عدم إتباع أساليب الزراعه الجيدة، واستعجال بعض المزارعين في زراعة التقاوي، إذ تمت في منتصف شهر أغسطس ومن المفترض أن تبدء في أول شهر سبتمبر، وهذا بسبب غياب دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بطرق ومواعيد الزراعة الجيدة.

ولفت إلى أن سعر بشائر محصول البطاطس هذا العام صدم جميع المزارعين فلم يتجاوز سعر الطن حتي الآن 1800 جنيه، رغم أن تكلفة زراعة الفدان الواحد تتراوح بين 18 و22 ألف جنيه، وإنتاجيته تتراوح بين 9 و13 طنا، إضافة إلي إرتفاع أسعار التقاوي الخاصة بالعروة الشتوية إذ يصل سعر الشيكارة زنة 50 كيلو إلى 1000 جنيه علي أقل تقدير.

وشكا عدد من المزارعين من عدم تشديد الرقابة علي أصناف تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج، إذ أن بعضها مصاب بالعفن البني والجذور والأوبئة، التي تؤدي إلي ضعف الإنتاجية، رغم أن أسعار التقاوي مرتفعة جداً، فضلاً عن إرتفاع أسعار الأسمدة، التي يشتريها صغار المزارعين من التجار بنظام الآجل لحين الحصاد، مطالبين وزارة الزراعة بفرض رقابة علي إستيراد التقاوي من الخارج ولاتتجاوز الكميات المستوردة عن 120 ألف طن حفاظاً علي السوق المحلي، وحتي لا تنهار أسعار البطاطس في ظل زيادة العرض وضعف الطلب، بالإضافة إلى السيطرة علي أسعار التقاوي المستوردة، فليس من المعقول أن يتراوح سعر شيكارة التقاوي الواحدة لبعض الأصناف منها البرن، كارا، ليدي بلفور، أكسنت، أرمادا، روزتا، مابين 700 و 900 جنيهاً.

وأوضح أن سعر الطن بالسوق لم يصل إلي 1800 جنيه بعد الحصاد، مع إتباع نظام الدورة الزراعية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعيه بأفضل التقاوي وأنسب مواعيد الزراعة والأماكن ذات الإنتاجية العالية، وإلزام مستوردو التقاوي بإستلام المحصول، وتنظيم عملية الإستيراد وتفعيل الحجر الزراعي علي جميع الإصناف المستوردة.