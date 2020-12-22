مديرة أعمال أنغام بعد إصابتها بكورونا: «أشعر بتحسن وسأجري مسحة جديدة»

أعلنت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، زوجة المطرب الشاب محمد الشرنوبي، إصابتها منذ أكثر من يوم بفيروس كورونا، ما جعل جمهور المطربة يقلق عليها.

ونفت أنغام في بيان لها إصابتها بكورونا، مشيرة أنها لم تخالط مديرة أعمالها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت راندا رياض لـ«الوطن» إن صحتها جيدة، وتحسنت بشكل كبير، وأن الأعراض بدأت في الاختفاء تدريجيا، وأنها ستخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل الإطمئنان على صحتها، مضيفة أن زوجها محمد الشرنوبي يشعر هو الآخر بتحسن كبير، ويعزل نفسه في المنزل.

وينتظر «الشرنوبي» في الوقت الحالي عرض مسلسل «لؤلؤ» مع مي عمر، ويجسد فيه دور حبيبها، ويشارك معهم إدوارد وأحمد زاهر، كما يستعد لبدء تصوير فيلم «ريتسا» خلال الأيام المقبلة، والذي يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعائشة بن أحمد.

أما عن أنغام فتستعد لإحياء حفل رأس السنة بالإمارات العربية المتحدة يوم 31 ديسمبر الجاري، بمسرح مدرج خورفكان، بمصاحبه المايسترو هاني فرحات، ومن المقرر أن تغني عددا من الأغاني الخليجية المشهورة لها في الوطن العربي، منها «أناني، وتسلم يدينه، ومزح»، بالإضافة إلى الأغاني المصرية الشهيرة لها، مثل «سيدي وصالك، وأكتبلك تعهد، وياريتك فاهمني، وحتة ناقصة».

وطرحت أنغام منذ ساعات كواليس كليبها الخليجي الجديد «مزح» عبر موقع التدوينات القصيرة « تويتر»، وتتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين العرب، منهم الأمير «بدر بن عبدالمحسن، وعبدالرحمن بن مساعد»، وصادق الشاعر، والأمير سعود بن عبدالله.