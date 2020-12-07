"من مصر" يحتفل بمرور عام على تأسيسه على أنغام حجازي متقال

أعلن الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم عن احتفالهما في حلقة اليوم الأحد 6 ديسمبر بمرور عام على انطلاق برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc”.

وقالت الإعلامية ريهام إبراهيم: "كل سنة وحضرتكم طيبي بمناسبة انكم كنتم معانا على الحلوة والمرة على مدار سنة بمرور عام على تأسيس البرنامج دي كانت سنة صعبة وخرجنا بالبرنامج من بيتونا لما كان في حظر تجوال والتزام شديد بسبب فيروس كورونا وكان لينا موضوعات مهمة وشاركتونا في الموضوعات المهمة دي وناقشناها مع الأستاذة والمختصين عبر صحفتنا ونتمنى نكون عند حسن ظنكم ودائرة النقاش توسع دايما".

وتابعت:" اختارنا وجه نجح بصوته وورث الفن الشعبي الأصيل أثر فينا وفي كل الوطن العربي وبيرجعنا لمصريتنا انهارده بنستضيف الفنان حجازي متقال وفرقته".

في نفس السياق، وجّه الإعلامي عمرو خليل الشكر إلى الفنان حجازي متقال شكره على حرصه على تقديم الفن المصري الأصيل الشعبي، موضحا أن سبب اختيار البرنامج استضافة متقال يرجع إلى اهتمام البرنامج بتقديم كل شيء يخص التراث المصري الأصيل وعرض ما يلفت الجمهور.

من جانبه، قال المطرب حجازي متقال إنه سيبدأ بغناء أغنية "الأقصر بلدنا بلد سواح" خاصة أن الأقصر بها ثلث آثار العالم، موضحا أنه يعمل مع فرقته منذ 14 عام ويحرصون على التجديد في الأغاني الشعبية وكذلك حريصين على إدخال البهجة على قلوب الناس متابعا "بنحب البهجة ونفرح الناس، الفرقة بتاعتي بتحس أن الفرح ده لحد ممننا وبنفرح مع الناس.. إحنا عايشين بأغاني الريس متقال وهو لف العالم وأخوه شمندي كان بيغني عن السيرة الهلالية"