«سُنسن» تستعد لاستقبال زوجها بحديقة حيوان الجيزة: «كان عندها اكتئاب»

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنَّ الثلاث زرافات القادمة من جنوب أفريقيا وصلت مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، مبينًا أنَّه من المقرر أن تصل حديقة حيوان الجيزة الساعة الواحدة ظهرًا بعد الانتهاء من إجراءات الحجر البيطري الخاصة بهم.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الزرافات عبارة عن ذكر وأنثيين تمّ استيرادها من جنوب أفريقيا، وإجراء تحليل «بي سي آر» قبل شحنها لحديقة حيوان الجيزة لضمان خلوها من الأمراض الوبائية، وتصميم بيت جديد للزرافات القادمة بخلاف بيت أنثى الزرافة الحالية.

بدوره، أوضح قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنَّ التعاقد تمّ وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية «سايتس لحماية الحياة البرية»، وذلك مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروي، لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

ونوه «رجائي»، إلى أنَّ حديقة حيوان الجيزة انتهت من بيت الزرافات الجديد الذي يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقًا للاشتراطات الدولية، خاصة أنَّ بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من حجمها الكبير الذي يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم «المجترات» -الحيوانات الثديية- وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها 9 أنواع، وتنتشر في تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

ويقع بيت الزرافات أمام «باب 3» داخل حديقة حيوان الجيزة بجوار بيت الجمل الأسيوي، وتمّ إعداد برنامجًا غذائيًا صحيًا معتمداً للزرافة «سُنسن»، خصيصًا لها داخل الحديقة لضمان نقاءها، فضلاً عن تقديم مجموعة من الفيتامينات، والأملاح معدنية، والمتابعة على مدار 24 ساعة.

وفي أغسطس الماضي، أعدّت حديقة الحيوان برنامجًا تأهيليًا لأنثى الزراف «سُنسن» المنفردة في بيتها، تمهيداً لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب أفريقيا للتزاوج معها، حيث تمّ تخصيص فريق بيطري وعمال، لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التي سيطرت عليها الفترة الماضية بسبب عيشها منفرده منذ موت أسرتها العام قبل الماضي.