بدء التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال: المرحلة الأولى تضم 15 شركة

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تقديم خدمات استضافة الحوسبة السحابية للشركات التابعة للوزارة، بالتعاون مع شركة «فايبر مصر للأنظمة» إحدى شركات مجموعة «بنية»، وشركة «فودافون مصر»، في إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لإنجاز مشروع التحول الرقمي بشركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووقع العقد كل من المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مفوضًا من الشركات القابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بنية»، والمهندس محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون مصر».

وكان قد وقع الاختيار على التحالف المكون من شركتي «فايبر مصر للأنظمة» و«ڤودافون مصر»، شركاء نجاح في هذا المشروع ضمن المرحلة الثالثة في التحول الرقمي وهي مركز البيانات، وذلك لتشغيل 15 شركة كمرحلة أولى، والذي تمّ تصميمه لضمان تامين المعلومات بأعلى نظم الأمن السيبراني، وأيضًا أحدث تكنولوجيا الاتصالات، على أن تنفذ شركة «فايبر مصر للأنظمة» بأعمال الدعم الفني وشركة «فودافون مصر» بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة الكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال.

أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع هذا العقد يدعم بقوة خطوات تطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي، حيث ستتيح هذه الخدمات تطورًا في أداء شركات قطاع الاعمال وسرعة في انجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار الـ24 ساعة لكافة تطبيقات تخطيط و ادارة موارد الشركات.

وأكّد أنَّ التحول الرقمي للوزارة يسير على خطي ثابتة نحو تقديم خدمات مميكنة و تخطيط وادارة موارد الشركات في مشروع يعد الاكبر في الشرق الاوسط إذ يشمل تطبيق نظام تخطيط وادارة الموارد «ERP» في 63 شركة قابضة وتابعة باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص، ويشمل المشروع 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

ونوه وزير قطاع الأعمال إلى أن العقد يدشن مركزا لاستضافة بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم والمخطط بدء استخدامه أول العام المقبل، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تنفيذ النظم في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب الي جديدة ومؤمنة.

فيما أكّد المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بنية»، أهمية هذا العقد، الذي يأتي في إطار توجه الشركة لمساندة تحقيق أهداف خطط التحول الرقمي لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعليمية ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص بمصر.

كما أشاد وزير قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال وشركة «فودافون مصر»، مضيفًا «نحن فخورون بهذا التعاون ونتطلع إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه»، متابعًا «أننا بموجب هذه الاتفاقية سنقوم بتقديم حلول وخدمات الحوسبة السحابية للمساهمة في توفير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركات وزارة قطاع الأعمال العام التي ستمكن الشركات من استغلال التكنولوجيا الذكية في تقديم خدمات المعلومات».

فيما قال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «ڤودافون مصر»: «نؤمن بأهمية دور شركة ڤودافون في دعم الجهود الحكومية للتحول الرقمي ونفخر بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام لدعم وتطوير خطتها لشركاتها وتقديم خدمات الحوسبة السحابية المجهزة بأحدث التكنولوجيات اللازمة المبنية وفقا لأحدث التكنولوجيا من شركاءنا في المشروع».

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد بدأت مطلع العام الجاري في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هي: «مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادي النيل وآتوس»، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع إلزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق افضل الممارسات العالمية التي تمّ تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.