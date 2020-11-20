"عمال مصر": لائحة وزارة قطاع الأعمال العام لم تعرض للنقاش المجتمعي

قال عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللائحة التي أصدرها وزير قطاع الأعمال العام موضوعة بطريقة مخالفة للقانون والدستور، مشددًا على أن الاتحاد ونقابات العمال متمسكة بما جاء في الدستور.

وأضاف الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح الخاصة بشركاتهم هو أساس وضع اللوائح، وأنه ليس من المنطقي أو المعقول تطبيق لائحة واحدة على شركات مختلفة في الأنشطة والظروف.

وتابع، أن هذه اللائحة لم تعرض للنقاش المجتمعي: "كل يوم نفاجأ بموضع يرسل إلى التنفيذ ولا يطرح للمناقشة، والأمور متاخدة بشكل عصبي، لكننا متمسكون بما ينص عليه القانون ومشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح الخاصة بها، لأن القانون ألزمها بوضع القانون داخل الشركات".

وفي وقت سابق، انتهت الوزارة من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، إذ استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة على مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة.

واستجاب الوزير إلى ملاحظات كثيرة وأخذ عددا من الاقتراحات في الاعتبار، إذ جرى تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة، وجارٍ حاليا إعداد مسودة ثانية للائحة ستشهد مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.