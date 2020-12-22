أمين النواب: قرار انعقاد الفصل التشريعي الجديد بيد رئيس الجمهورية

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنّ المجلس أنهى الأوراق الخاصة بأعضاء البرلمان الجدد 2021-2026 على مدار الأيام الماضية، لتخفيف الزحام بين الأعضاء خلال استخراج كارنيهات العضوية.

وأضاف فوزي، لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع انعقاد الفصل التشريعي الجديد في اليوم التالي من نهاية الفصل التشريعي الأول، متابعا: «الأمر يتوقف على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد».

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب، أنّه جرى تسليم النواب الذين حضروا اليوم لاستخراج كارنيهات العضوية الحقيبة البرلمانية، والتي تتضمن «تابلت، نسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، القوانين الخاصة بالانتخابات، نسخة من الدستور، فضلا عن بعض الأدوات البرلمانية المهمة».

وتابع فوزي، أنّ البرلمان سيشهد في الجلسة الافتتاحية، الإخطار بخلو مقعد النائب الراحل فوزي فتي، وبمجرد إخطار المجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم تصعيد النائب الاحتياطي من القائمة الانتخابية، وهي نجلة الناىب الراحل فوزي فتي.

ولفت أمين النواب، إلى أنّ حزب مستقبل وطن في مساعدة الأمانة العامة بالمجلس، لاستكمال إجراءات الأعضاء للتسهيل في استلام الكارنيهات فورا دون انتظار طباعتها حين وصول كل نائب، موضحا أنّ البرلمان الجديد يشهد تنوعا ملحوظا بين الكفاءات وأصحاب الخبرات، ويمثل 13 حزبا سياسيا تحت قبة البرلمان بواقع 472 نائبا حزبيا، فضلا عن 93 مستقلا، والتمثيل الكبير الذي تحظى به النائبات في هذا الفصل التشريعي.

وفيما يتعلق بالأعضاء المعينين، أكد الأمين العام لمجلس النواب، أنّ القرار صاحب الحق فيه هو رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالوقت والأسماء.

و كان مجلس النواب استقبل منذ الساعة العاشرة صباحا، أعضاء المجلس الجدد عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وعددهم 100 نائب.