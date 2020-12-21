مجلس النواب يتزين لاستقبال أعضائه غدا.. والشيوخ يواصل تدريب عامليه

حالة من الحراك يشهدها البرلمان منذ صباح اليوم على مستوى غرفتيه «النواب والشيوخ» استعدادا لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب غدا الثلاثاء.

ومن المقرر بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الأمانة العامة لمجلس النواب، أن يتم استقبال غدا 100 نائب عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا لاستخراج كارنيهات العضوية.

وشهد البهو الفرعونى ترتيبات مكثفة استعداداً لاستقبال أعضاء البرلمان، وحرصت الإدارة الهندسية التابعة للمجلس على طلاء بعض النقوش الفرعونية المزود بها أعمدة البهو، ليظهر في صورته الجمالية المعتادة.

كما يتم حاليا تجهيز اللجان التى ستستقبل النواب لملء الاستمارات، وكذلك المكان المخصص لتصوير النواب لاستخراج الكارنيهات.

كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية لنواب البرلمان، والتى تضم تابلت يكون بحوزة النائب لتلقي كل الأوراق الخاصة بالعمل النيابي على مدار دورات الانعقاد بالفصل التشريعى الجديد، وكذلك نسخة من الدستور المعدل، والقوانين الخاصة بالانتخابات.

ويشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، كانت قد أصدرت جدولاً زمنياً لاستقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021-2026 من الفائزين بمقاعد القائمة والفردى.

مجلس الشيوخ يواصل تدريب العاملين به

وفي السياق ذاته، يواصل مجلس الشيوخ اليوم، البرنامج التدريبى للعاملين بالأمانة العامة تحت إشراف المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.

ويهدف البرنامج إلى تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، وذلك استعداداً لانطلاق العمل داخل اللجان البرلمانية، عقب إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي سيتم مناقشتها في الجلسات الأولى لمجلس النواب.

ويشار إلى أن برلمان 2020-2026 بغرفتيه «النواب والشيوخ» يشهد تركيبة سياسية مختلفة عما شهده البرلمان فى فصول تشريعية سابقة.

ويقدر إجمالى عدد نواب البرلمان بغرفتيه 896 نائباً بواقع 596 نائباً في مجلس النواب، و300 نائب في مجلس الشيوخ.