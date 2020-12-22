الحكومة تنفي ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور: «معندناش أمراض وبائية بمزارع الدواجن»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.

وتواصل قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لظهور أي بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنَّ كل مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماماً من أي أمراض وبائية.

وأوضحت وزارة الزراعة أنَّه يتمّ إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وفي إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتمّ في جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور، حيث جرى تنفيذ حملات التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتمّ التأكّد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها.

وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ولديها فائض للتصدير خاصة بعد اعتمادها من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور، فيما يبلغ حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر 1,4 مليار طائر وأكثر من 13 مليار بيضة سنوياً.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين.