50 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية النواب

ذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنّ إجمالي عدد النواب الجدد الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى اللحظة 50 نائبا، حيث استقبل المجلس منذ الساعة العاشرة صباحا، نواب البرلمان الجدد للفصل التشريعي الجديد، المتوقع أن يبدأ يوم 10 يناير 2021 بموجب قرار رئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر، قال النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إنّه يسعى للانضمام إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

ولفت الحسيني، إلى أهمية التواصل مع برلمانات الاتحاد الأوروبي، خاصة أنّ البرلمانات المصرية يجب أن يكون لها تأثير أكبر خارجيا، لتوضيح الصورة المغلوطة التي يروج لها البعض.

وقال عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية: «نعرض حقائق ظاهرة أمام الجميع ولا مجال لأن نخفيها»، موضحا أنّ نواب البرلمان يؤدون دورهم الرقابي على الحكومة بشكل حقيقي، ويسعون لتحقيق معدلات نمو جيدة لاستكمال مسار التنمية، وخدمة نحو مليون مواطن.

وتابع الحسيني: «من خلال البرلمان تتم متابعة الحكومة عن طريق أكثر قربا ودقة»، لافتا إلى أنّ الأدوات الرقابية تعني محاسبة الحكومة لو حدث خطأ.

وأضاف عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، أنّ مجلس النواب يشهد تنوعا حقيقيا، وبه موالاة ومعارضة، والمعارضة تحالفت مع الأحزاب والقوى السياسية في القوائم، ما يعد مؤشرا جيدا يؤكد أننا على طريق جيد، وهو «الديمقراطية».

وأوضح الحسيني، أنّ نسبة تمثيل الشباب 50%، و30% مرأة، وعما إذا كانت القائمة الوطنية ستتحول من تحالف انتخابي إلى تحالف سياسي، قال: «لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا السياق، المواقف الأيديولوجية هي التي ستحسم الأمر، فضلا عن التفاعل تحت القبة البرلمانية».