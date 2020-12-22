توزيع 3200 بطانية للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "ستر ودفا" بالبحيرة

نفذت جمعية الأورمان بالبحيرة، حملة لتوزيع عدد 3200 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، ضمن مبادرة "ستر ودفا" لمجابهة فصل الشتاء، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وفي وقت سابق، صرح عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بقرية دميان بمركز ومدينة أبوحمص، وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن "ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات"، بالإضافة لتوزيع قطع الأثاث للمنازل من أنتريهات و مطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر، يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

يُذكر إنه تم حتى الآن جرة تنظيم عدد 89 معرضاً لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بنطاق المحافظة، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.