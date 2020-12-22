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بينهم 3 أطباء.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته بالعبور

كتب:

حسن صالح
02:50 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
تمثال أثري

تمثال أثري

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، 5 أشخاص بينهم 3 أطباء، اليوم، أثناء تبادل تمثال يشتبه في أثريته بأحد أحياء مدينة العبور، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، فأمرت بندب خبير للكشف علي التمثال لبيان أثريته من عدمه وحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بأنه أثناء مرور قوة من قسم شرطة العبور نجحت في ضبط 5 متهمين بينهم 3 أطباء بحوزتهما تمثال يشتبه في أثريته، حيث شاهدت القوة سيارتين يستقلهما المضبوطين في وضع مريب.

بإستطلاع الأمر تبين قيامهم بتبادل تمثال يشتبه في أثريته وأنهم كانوا يقومون بمحاولة عرضه للبيع وتقدير ثمنه، وجرى إلقاء القبض علي المتهمين وأمرت النيابة بطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وإرسال خبير لبيان أثرية التمثال من عدمه.

 

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