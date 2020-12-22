رفض الاستئناف على قرار حبس ضابط مفصول في قضية تعذيب طفلة كفر الشيخ 

رفض قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، الاستئناف المقدم من "كمال الدين. م . خ" ضابط مفصول، اليوم، على قرار حبسه 45 يومًا، على خلفية اتهامه في واقعة تعذيب الطفلة "أمنية" وعمرها 9 سنوات، هو وزوجته التي تحمل الجنسية المغربية، أثناء عملها كخادمة لديهما، في منزلهما الكائن بمحافظة الجيزة.

ويوم 12 ديسمبر الجاري، أمر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، بإخلاء سبيل المتهمة «س .م .م .ع»، التي لعبت دور «السمسارة» في قضية تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم، علي يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، أثناء العمل كخادمة بمنزله في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وأكد أحمد عادل المغازي، محامي الطفلة، أن النيابة أخلت سبيل السمسارة المتهمة في القضية، بغرامة 10 آلاف جنيه، لتقدم استئناف على الغرامة، ويخلي سبيلها على ذمة القضية.

وأضاف محامي الطفلة: «رغم قرار إخلاء سبيلها، فإنها ما زالت متهمة في القضية، وستوجه لها المحكمة تهم أثناء المحاكمة، وأن الأمر نفسه سيقع على الأم، حال إخلاء سبيلها أيضا».

وفي أغسطس الماضي، جدد أدهم غانم، وكيل نيابة كفر الشيخ، حبس «كمال الدين. م. خ»، 40 عامًا، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية، البالغة من العمر 9 أعوام، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها والجاني، وأكدت الطفلة اعتداء ضابط وزوجته، مغربية، عليها وتعذيبها أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما، وأنهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها، وتشويه أماكن من جسمها، باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

وكشفت التحقيقات حول واقعة تعذيب الطفلة عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى.