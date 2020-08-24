فيديو.. الطفلة "أمنية" ضحية التعذيب بكفر الشيخ تروي تفاصيل الواقعة

حصلت "الوطن" على فيديو للطفلة أمنية إبراهيم، البالغة من العمر 9 سنوات، ضحية التعذيب بكفر الشيخ والتي تتلقى العلاج بمستشفى طنطا الجامعي تروى فيه تفاصيل تعذيبها على يد السيدة المغربية التي كانت تعمل خادمة لديها.

وقالت "الطفلة" إن السيدة كانت تلقي عليها الزيت الساخن والمياه الساخنة على جسدها مؤكده أنها كانت "تسقيها مادة الكلور".

وكشفت ضحية التعذيب بكفر الشيخ عن قيام السيدة المغربية بضربها بخشبة على يدها اليسرى ما تسبب في كسرها، فضلًا عن "قطع إحدى أذنيها".

وتابعت الطفلة روايتها "بأن السيدة قصت لها شعرها وأمرتها بالضحك إضافة إلى قيامها بإطفاء السجائر في جسدها باستمرار".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرر أمس حبس المتهمتين اللذين عملت لديهما الطفلة أمنية بالخدمة والوسيطة التي سهلت أمر عملها احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بعد تعرض المجني عليها للتعذيب والحرق بالنار خلال خدمتها لدى المتهمة الأولى وزوجها ضابط الشرطة السابق بوساطة المتهمة الثانية.