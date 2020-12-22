جامعة القاهرة تهدي درعها لـ هالة السعيد بعد حصولها على جائزة أفضل وزير عربي

احتفلت جامعة القاهرة بفوز الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجائزة أفضل وزير من جائزة التميز الحكومي العربية، حيث أهداها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة.

جاء ذلك خلال احتفال هالة السعيد، بتخريج الدفعة الأولى من ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، الذي أطلقه مشروع رواد 2030 التابع للوزارة بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج في 2018.

من جانبها عبرت الدكتورة هالة السعيد عن امتنانها لجامعة القاهرة والعاملين بها، مؤكدة أن الجائزة تعد تقديرًا للدولة المصرية، والقيادة السياسية على كل الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والتطوير والقفزات السريعة في كل المجالات، والعمل الجماعي الذي تقوم به الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الجائزة ليست شخصية ولكنها لكل العاملين في الوزارة لأن هذا الجهد هو جهد جماعي، مضيفة أنها تعد تقديرًا كذلك للمرأة المصرية، خاصة وأن المرأة تحظى بدعم سياسي غير مسبوق في هذه الفترة، فهي تتولى حاليًا ملفات متنوعة ومهمة في الدولة وفي قلب عمل الحكومة المصرية، واختيار سيدة كأفضل وزير عربي هو تقدير لدور المرأة المصرية وما شهدته من دعم كبير، وتوليها ملفات أثبتت فيها كفاءة عالية.