مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب شالكه الألماني

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أصبح ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق شالكه الألماني، الذي أقال مدربه مانويل بوم، وقرر تعيين هوب ستيفنز، بدلاً منه بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق الموسم الجاري، وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن جروس، أصبح خياراً ثانياً لدى إدارة النادي الألماني، بعد مدرب لايبزيج السابق ألكسندر زورنيجر، لتولي مسؤولية قيادة الفريق الذي يعاني هذا الموسم، حيث يقبع في قاع جدول ترتيب «البوندسليجا» برصيد 4 نقاط فقط من 13 مباراة. لمزيد من التفاصيل من هنا