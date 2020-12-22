قرقاش: الخليج يتطلع لإنهاء أزمة قطر.. ومنصاتها الإعلامية تقوض أي اتفاق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي، تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، لكن المنصات الإعلامية القطرية، ترغب في عكس ذلك.

المنصات الإعلامية القطرية تقوض أي اتفاق

وجاء نص التدوينة التي نشرها قرقاش: «الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق».

وتتورط الدولة القطرية، في تأجيج الأوضاع في الدول العربية المختلفة، ودعم الإرهاب والإرهابين بشكل علني، سواء عن طريق احتضانها، وإيوائها للإرهابيين على أراضيها، أو من خلال المنصات الإعلامية التابعة لها.

وثائق جديدة تؤكد وقوف قطر وراء تأجيج الأوضاع في اليمن

وكان آخر ماثبت تورط دولة قطر به هو كشف وثائق جديدة تؤكد وقوف قطر وراء تأجيج الأوضاع في اليمن، من خلال دعمها لميليشيات الحوثي، سواء بالمعدات أو الأموال، حيث أكد متعاقدون أمن أمريكيون أن الفريق لديه وثائق تحويلات الأموال لعمليات الشراء، بالإضافة إلى معلومات حول مسئوليين متورطين بقضية اليمن وأدلة إدانتهم بالصوت والصورة.

وتتورط قطر أيضا مؤخرا بعمليات الاستهداف المستمر للبحارة و الصيادين البحرينيين، وفق ما أعلنه الشيح خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين.

دعم قطر جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية سبب الخلاف

وحول المصالحة العربية مع قطر، كان تنبأ البعض بأن قطر ستتخلص من بعض قادة الإخوان الإرهابية التي تحتضنهم على أراضيها، من أجل عقد اتفاق مع مصر والسعودية والبحرين والإمارات، حيث أسباب الخلاف والمقاطعة كان أولها علاقة قطر مع إيران ودعمها للجماعات الإرهابية، وجماعة الإخوان، واستخدامها لقنوات الجزيرة في تأجيج الأوضاع العربية وبث الأكاذيب والتحريض المباشر والغير مباشر على التخريب والفوضى والقتل والعنف والعمليات الإرهابية، وظهور قادة للجماعة الإرهابية على شاشتها بشكل دائم.