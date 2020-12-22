البابا يهنئ السودان على رفع اسمها من قائمة الإرهاب ويتلقى دعوة لزيارته

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرفقته وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، والدكتور عبدالرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه السوداني، والسفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه دار أثناء اللقاء، حوارًا حول جهود السودان لمحاربة التطرف والتشدد، وحرص البابا على تهنئة السودان برفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأيضًا بالقيادة الجديدة للسودان، والخطوات الجادة التي تقوم بها في تقوية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.

من جانبه قدم وزير الأوقاف السوداني التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أكد على قيم التسامح مع الأديان السماوية في السودان، وقدم الدعوة للبابا لزيارة السودان، موضحا أن أول تحد للحكومة الانتقالية بالسودان كان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

ويزور حاليا وزير الأوقاف السوداني مصر، حيث اشترك مع وزير الأوقاف المصري أمس الإثنين، في افتتاح دورة تدريبية مشتركة للائمة المصريين والسودانيين، لتدريبهم على تجديد الخطاب الديني.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني، غدا الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية دون حضور شعبي في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوجد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إيبارشيتان في السودان حيث يتولى الأنبا صرابامون، مسئولية أسقف إيبارشية عطبرة وأم درمان، ويتولى الأنبا إيليا مسئولية إيبارشية أسقف الخرطوم، وكان البابا تواضروس الثاني، حرص خلال الفترة الماضية على التواصل معهم ومتابعة تطورات الخدمة في كنائس السودان في ضوء التطورات الداخلية والعالمية وتأثيرات فيروس كورونا المستجد هناك.