وزير الأوقاف: قدمنا دعما للعمالة غير المنتظمة بـ50 مليون جنيه

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة قامت بتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات، وذلك في إطار التطوير الذي تقوم به، مشيراً إلى أنه تم دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 50 مليون جنيه أثناء جائحة كورونا.

تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد

وأضاف جمعة أنه سيقوم بزيارة الكنيسة اليوم بصحبة نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد.

وأكد أنه تم زيادة ميزانية وزارة الأوقاف لتصل إلى مليار و540 مليون جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه تم تدريب العديد من الأئمة على السوشيال ميديا واللغات الأجنبية للتعامل مع العصر الحالي.

وأوضح جمعة أن إجمالي المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بعملية الإحلال والتجديد لها أو عملية البناء خلال الأربعة أشهر الماضية 640 مسجداً بواقع 5 مساجد يومياً.